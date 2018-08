Só falta o governo festejar o estrondoso sucesso da sua política ferroviária por não ter ocorrido um grave acidente

Este governo tinha tudo para ter entrado na História. Podia – porque teve condições para isso – ter feito aquilo de que nenhum outro antes foi capaz. Em vez disso, preferiu desbaratar o que estava feito sem apresentar alternativa para o futuro

Já vai longa a minha coletânea de textos sobre a degradação da Linha de Cascais que, a cada dia que passa sem investimento, sem decisão, sem ação, está mais perto da falência.

Para incómodo de muitos à esquerda, que adotam um vergonhoso silêncio conivente com a degradação de um serviço público (ideia que, bem vistas e medidas as coisas, só defendem da boca para fora), essa urgência tem sido vertida nestas páginas ao longo das últimas semanas. Por nós, os cascalenses que usam a linha como forma de chegar ao trabalho, à universidade ou à família. Pelos milhões de turistas que nos visitam e aqui criam riqueza. Por todos os portugueses. É que a amputação da Linha de Cascais não poderá nunca deixar de ser lida como o primeiro passo no colapso de todo o sistema ferroviário nacional. Qualquer português se perguntará: bom, se isto acontece com uma das poucas linhas rentáveis da CP, que serve milhões de cidadãos, no coração político do país e perante o olhar atento da comunicação social, pode acontecer em qualquer lado? Pois pode.

Como tenho escrito, e reforço, há três razões para a Linha de Cascais estar à beira da rutura. Primeira razão: complacência de quase todos os governos que não fizeram o que deviam e era exigido ao longo de décadas. Pedro Passos Coelho, líder do governo anterior, foi o primeiro em muito tempo a tentar resolver o problema. Deixou preparado um pacote de investimento de muitos milhões de euros que envolvia a participação do setor empresarial público (na propriedade da ferrovia) e privado (na operação da linha); por essa via, a solução anterior tinha financiamento público (dinheiros europeus e comparticipações nacionais) e privado (do operador). Este modelo de concessão – e sublinho concessão porque alguma esquerda gosta de desconversar para falar de “privatização” – teve o acordo das câmaras de Cascais (PSD-CDS), Oeiras (independente), Lisboa (PS) e do governo da altura (PSD-CDS). As eleições de 2015 mudaram a paisagem política no governo. E mudaram o destino da Linha de Cascais.

Isto leva-me à segunda razão. Toda a gente sabe em que condições é que o PS chegou ao poder e de que maneira se manteve por lá nos últimos três anos. Porque trazia consigo os privados, BE e PCP trataram logo de exigir ao PS que matasse o acordo que vinha negociado e acordado para a Linha de Cascais. Não interessava que a solução fosse boa para a linha. Não interessava que ela servisse as pessoas. Essa solução não passava no crivo ideológico do PCP e do BE. E entre as pessoas e as ideias, que prevaleçam as ideias.

Ouço e vejo muita gente deslumbrada com a “capacidade de compromisso” e “arte negocial” dos parceiros da coligação das esquerdas. A esses atletas do piropo partidário devo recordar que esse “compromisso” foi erguido sobre o sacrifício das linhas de Cascais deste país. Nunca tão poucos condicionaram a vida de tantos.

Terceira razão: a ineptidão do governo para lidar com a questão. Este governo tinha tudo para ter entrado na História. Podia – porque teve condições para isso – ter feito aquilo de que nenhum outro antes foi capaz. Em vez disso, preferiu desbaratar o que estava feito sem apresentar alternativa para o futuro. Fez pior.

Talvez nem tudo esteja ainda perdido. Tenho a convicção de que o governo enfrenta, na questão da Linha de Cascais, um duplo teste às suas verdadeiras intenções – e competências.

Como já aqui referi, a construção da linha circular do metropolitano de Lisboa vai provocar o desvio da Linha de Cascais. Se o governo quiser, de facto, salvar a linha, tem aqui uma boa oportunidade para apresentar um projeto de trabalhos integrados que poupe os lisboetas e os passageiros ao caos da duplicação de obras. Este é um dos testes. O outro é a possível chegada de investidores com capacidade técnica e disponibilidade de capital para investirem fortemente na linha. Há interessados e algumas propostas podem concretizar-se em breve. Certo é que, se não fizerem e não deixarem os outros fazerem, o PS e os seus parceiros de governo ficarão para a História como os carrascos da Linha de Cascais.

E já que tocamos no assunto, uma palavra especial ao PCP. Durante toda esta crise e caos na CP, o PCP piou baixinho. E quando interveio, pela voz de um alto dirigente, confirmou coisas que já sabíamos. Que o PCP não se incomoda, antes pelo contrário, está sempre a lembrar, com a chantagem que continua a fazer ao governo PS para enterrar o acordo de renovação da Linha de Cascais. Que o PCP continua a viver com a Fertagus na Margem Sul, mas não admite a mesma solução para os passageiros da Margem Norte. Que o PCP, na sua alucinação ideológica, culpa a Europa, os seus pacotes legislativos indutores de maior competitividade e as grandes operadoras internacionais pelo estado da ferrovia em Portugal. Na boa tradição comunista, o argumento é falacioso: é que, diz-nos o Eurostat, a Europa tem batido, ano após ano, o recorde de número de passageiros por quilómetro nas linhas de comboios. Do que resulta que a culpa da disfuncionalidade nacional não pode estar no que é bom para quase todos os europeus. Está, sim, e isso é o que o PCP nunca quis ver nem nunca verá, naquilo que é essencialmente nosso. E o que é nosso é o fechamento e protecionismo do nosso sistema ferroviário, com o alto patrocínio da Soeiro Pereira Gomes.

O PC não serve à CP.

Não é nada que já não soubéssemos ou que a História não nos tenha mostrado (de Moscovo a Caracas), mas os comunistas portugueses finalmente assumem que põem a ideologia à frente dos interesses dos cidadãos, com grande sofrimento para os últimos.

Cá por mim, continuarei a lutar para que o governo assuma as suas responsabilidades, mesmo que alguns governantes e partidos de esquerda se sintam muito incomodados. Citando Mário Centeno, “leiam os meus lábios”: não vamos deixar que se quebre a única linha de transporte coletivo entre Cascais e Lisboa.

