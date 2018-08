Depois do atropelamento esta quarta-feira em Londres, junto ao parlamento britânico, as autoridades estão a realizar buscas em três moradas, de acordo com a Reuters.

As moradas, em que está a ser feita a investigação, localizam-se em Birmingham e em Nottingham.

Recorde-se que, esta manhã, um homem, de 29 anos, atropelou várias pessoas antes de ir contra as barreiras de segurança do parlamento britânico e provocou três feridos.

O ato está a ser tratado como terrorismo.