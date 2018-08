Os alertas e conselhos das autoridades chegaram a 80.000 estrangeiros e turistas que estavam no Algarve na altura do incêndio em Monchique, de acordo com o presidente da Safe Communities Portugal, em declarações à Agência Lusa, esta terça-feira.

"Oitenta mil pessoas tiveram acesso a essa informação, que foi muito útil para as pessoas que estavam aqui de férias no Algarve ou que planeavam vir para cá", disse David Thomas, referindo que as informações divulgadas, por exemplo pela ANPC, estavam em inglês e que foram feitos "alertas adicionais aos turistas para estarem preparados para as temperaturas muito elevadas e fazer tudo para se auto protegerem no caso de haver um incêndio".

O presidente da associação enalteceu ainda os conselhos “dados atempadamente” e toda a prevenção por parte das autoridades portuguesas.

“Estive na polícia e lidei com situações de crise noutros países e há sempre pontos que se podem melhorar, mas quero deixar uma coisa muito, muito clara: este foi um incêndio muito complicado, com vento forte e mudanças de direção, humidade abaixo dos 10%, temperaturas no chão superiores a 40 graus e o fogo chegou a progredir a 2 quilómetros por hora. O importante é que as pessoas foram retiradas das suas casas a tempo e, por isso, não houve vítimas mortais", afirmou.

Recorde-se que, o incêndio em Monchique esteve ativo uma semana e arderam mais de 16.700 hectares no concelho.