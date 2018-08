Um homem caiu na segunda-feira da obra “Descent into Limbo”, de Anish Kappor, exposta em Serralves, no Porto, e continua internado no Hospital de Santo António, informou ontem a Fundação de Serralves.

Segundo fonte oficial da fundação, o visitante, um italiano de cerca de 60 anos, caiu por uma fosso na escultura de Kappor com cerca de “2,5 metros de profundidade”. Segundo a Fundação, que se encontra a a acompanhar a evolução clínica do acidentado, “foram cumpridas todas as medidas de segurança protocoladas” e foi assinado m termo de responsabilidade e o acompanhamento de um assistente de sala na visita à obra.

A zona onde está exposta obra em causa “está já a ser intervencionada e será reaberta ao público”.