Uma paisagem vale mais que mil palavras e as palavras tornam-se escassas para descrever a beleza da margem Sul do Tejo e do Alto Alentejo.

Se ainda não conhece a região, mostramos-lhe um pouco do que poderá encontrar nas cidades a sul do rio Tejo. Se já conhece, talvez fique com vontade de regressar.

Quem passa a Ponte 25 de Abril em direção a Almada é recebido por um dos marcos mais icónicos da Grande Lisboa, o Santuário Nacional do Cristo Rei. De então para a frente encontram-se alguns dos melhores sítios para relaxar na cidade, assim como para apanhar uns bons banhos de sol e mar.

As praias da Costa da Caparica são um destino quase obrigatório antes da época alta do verão para quem vive perto e uma excelente experiência para quem é de fora.

As praias são também um dos pontos de interesse para quem passeia pelas zonas de Setúbal, Sesimbra e Sines. A península de Troia oferece um dos melhores areais do país.

Caso não seja amigo de grandes mergulhos, não se preocupe porque vamos ajudá-lo a encontrar muito mais para ver e visitar.

Subir a serra da Arrábida e respirar ar puro enquanto se deixa encantar pelo azul da água do mar é quase obrigatório.

Além disto, há ainda espaço para passear a pé, parar e experimentar os pratos típicos que são autênticos tesouros que estes locais lhe podem oferecer.

O descanso e a comida, porém, não esgotam a oferta: há também muitos planos culturais que poderá fazer acompanhado ou em família.

Em Portalegre e Évora o mar dá lugar a sítios deslumbrantes onde irá sentir-se parte da História.

Mesmo com agosto bem adiantado, ainda muitos dias de verão para conhecer alguns dos mais maravilhosos espaços que Portugal tem para lhe oferecer. E como o nosso país é dos mais bonitos do mundo, para a semana há mais.

Com o estatuto de Parque Natural da Unesco, Portalegre oferece um valor patrimonial incalculável e algumas das mais bonitas vilas do país.

Portalegre

História e doçaria a não perder

O que visitar

• A Sé de Portalegre não passa despercebida a quem passa por ela. Imponente por fora e com azulejos que o vão prender desde o primeiro minuto no interior, tem ainda os altares dos séculos XVI e XVII que formam o maior conjunto de pinturas maneiristas do país.

• A casa de José Régio é um ponto obrigatório para ficar a conhecer a obra e vida de um dos maiores nomes da literatura portuguesa. Além dos manuscritos das suas obras, pode encontrar a coleção de arte sacra do autor e a biblioteca pessoal.

• O Jardim da Alameda da Liberdade proporciona um ótimo momento de lazer, com os pequenos lagos e esplanadas onde pode descansar à sombra das altas árvores, como o plátano gigante.

De comer e chorar por mais

Uma viagem que além da paisagem o vai deixar também com água na boca. Os rebuçados de ovos, o manjar branco, as amêndoas de Portalegre ou as boleimas são alguns dos doces que pode (e deve!) provar no passeio por Portalegre.

Évora

"Capital do Alentejo"

Conhecida como a “cidade museu”, é um destino de eleição para turistas nacionais e estrangeiros. Situada no coração do Alentejo, a beleza de Évora atravessa a História, desde o Templo Romano à Praça do Giraldo, passando pelos inúmeros tesouros arquitetónicos a descobrir.

Sinta-se parte da história

• As 14 colunas do Templo Romano de Évora fazem deste monumento um dos marcos mais importantes e conhecidos da cidade e um dos principais símbolos da ocupação romana em Portugal.

• A fascinante e assustadora Capela dos Ossos é outro ex-líbris da cidade. As paredes da capela situada na praça 1.º de Maio são revestidas por ossos e crânios humanos. Um mundo de detalhes macabros para conhecer dentro da igreja de São Francisco.

• O coração da capital do Alto Alentejo palpita na Praça do Giraldo. Aqui pode encontrar lojas, cafeteiras e restaurantes. Se caminhar pelas ruas estreitas que partem desta praça pode encontrar o antigo bairro judeu ou as varandas com vista para a Sé.

Anoitecer em Évora

A três quilómetros do centro histórico, o alto de São Bento é ideal para quem quer ver a cidade de uma perspetiva diferente. Ao longo da paisagem pode contemplar os campos de sobreiros e oliveiras, o aqueduto da água de prata e o casario antigo da cidade.

Sesimbra

Tudo o que de melhor há junto do mar

Uma vila com muito para oferecer. Com praia, paisagem e gastronomia que o farão apaixonar-se desde o primeiro instante, Sesimbra é o sitio ideal para passar um bom dia de verão.

Mar ao virar da esquina

• Um dos miradouros mais fantásticos da costa portuguesa está em Sesimbra. O Cabo Espichel é o fim da terra e o início do mar, um sítio tranquilo onde pode também visitar o farol, o Santuário da Nossa Senhora do Cabo ou a pequena capela.

• O castelo de Sesimbra apresenta uma arrebatadora vista sobre a terra e o mar. Um castelo debruçado sobre o oceano que ainda mantém o traçado medieval e situado numa colina a 240 metros de altitude. Com entrada gratuita.

• A Praia da Ribeira do Cavalo tem acesso por trilhos complicados, mas a sua beleza compensa o esforço. Pode também optar pelos passeios de barco que saem da Marina de Sesimbra.

• De dia ou de noite, a marginal de Sesimbra é o sítio ideal para se deliciar com um bom peixe assado na brasa ou uma farinha torrada, o doce regional, à beira-mar. Ou pode simplesmente passear pelas praias e conhecer a fortaleza de Santiago.

No carnaval ninguém leva a mal

O carnaval é uma grande tradição em Sesimbra. As máscaras, apresentações das escolas de samba, algumas delas temáticas, e a diversão durante o dia e noite fazem deste carnaval um dos mais conhecidos do país.

Setúbal

Paisagens e praias de cortar a respiração

A beleza do estuário do Tejo e do Sado, as ruas movimentadas e muitos marcos históricos e culturais fazem de Setúbal uma cidade a visitar. Aqui pode ainda optar por descansar nas praias da península de Tróia.

Beleza natural

• O parque natural da Arrábida é uma das mais bonitas áreas protegidas de Portugal. A vista de cortar a respiração que se tem a partir da EN397 permite observar a península de Tróia, o estuário do Sado e impõe ainda uma paragem no bonito convento da Arrábida.

• Atravessar de ferry até à península de Tróia é uma viagem deliciosa de 20 minutos pelo Sado, podendo mesmo conseguir avistar-se golfinhos. A areia e águas claras são um atrativo para quem quer passar um dia afastado da azáfama da cidade.

• A Avenida Luísa Todi é a principal artéria de Setúbal e o local ideal para passear e comer o tradicional choco frito. Conta com um bonito jardim, com o mercado municipal e dá acesso ao centro histórico, nomeadamente ao convento de Jesus, do final do século XV.

A paz das praias da Arrábida

Descanso e paisagem únicas é a combinação que oferecem as praias de Setúbal. O Portinho da Árrabida, a praia de Galápos e Galapinhos e a praia da Figueirinha são autênticos paraísos para relaxar e esquecer os problemas do dia-a-dia. Os areais de Troia também são um local de eleição para lazer e descanso.

Sines

"Aqui, no lugar de Porto Covo"

Vasco da Gama saiu de Sines para ir à descoberta de caminhos marítimos. Hoje é a sua vez de conhecer as praias e património cultural que a cidade tem para oferecer.

• O Museu de Sines ou Casa Vasco da Gama está situado no perímetro do Castelo. Uma visita que permite conhecer a história do navegador natural de Sines e as viagens que efetuou na altura dos Descobrimentos. Conta ainda com um espólio arqueológico vasto.

• Porto Covo é uma das aldeias mais bonitas de Sines. A praia, cantada por Rui Veloso, ou o Largo Marquês de Pombal apresentam o lado mais moderno de um lugar que já foi exclusivamente de pescadores.

• A marginal de Sines é ótima para conhecer as maravilhosas praias, o Porto de Recreio e a Marina do Porto.

• Rodeada por rochas, a Praia do Pessegueiro fica mesmo em frente à ilha com o mesmo nome. Esta só é visitável no verão. Ali pode encontrar uma velha muralha e um porto romano. A quem for a banhos nesta praia promete-se um dia diferente e inesquecível.

Sabor a mar

Com uma gastronomia onde pontificam os pratos de peixe, aqui pode deliciar-se com uma boa açorda de marisco ou feijoada de búzios. No final da refeição não pode deixar de comer um “Vasquinho”, um doce à base de amêndoa.

Almada

Cidade com o melhor do rio e do mar

O Cristo-Rei é o símbolo maior da cidade, mas entre descanso e bonitas paisagens, não se pode falar de Almada sem destacar as mais concorridas praias da Margem Sul.

• O Cristo Rei dá as boas vindas à cidade de Almada a quem chega através da Ponte 25 de Abril. Vale muito a pena subir ao miradouro do santuário e ver Lisboa através da perspetiva da cidade de Almada ou visitar a capela da Nossa senhora da Paz.

• Descanso dentro da cidade é o que pode encontrar no Parque da Paz. Com cerca de 60 hectares, é o pulmão de Almada e lá pode encontrar diversas zonas de lazer. As matas, os lagos com patos e as zonas relvadas são ideais para descontrair acompanhado ou em família.

• A Casa da Cerca situa-se no centro histórico de Almada. Com uma vista privilegiada sobre o Tejo e Lisboa e um jardim botânico obrigatório, é hoje em dia um espaço de exposições a não perder.

Almada podia rimar com praia

Quem nunca ouviu falar das famosas praias da Costa da Caparica? São cerca de 15 quilómetros de areal, com praias para todos os gostos, ideais para descansar ou praticar desportos náuticos.