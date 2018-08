De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso amarelo para os Açores devido a precipitação forte e trovoada foi hoje prolongado ao grupo central do arquipélago.

No período entre as 08h e as 18h, estão previstos aguaceiros pontualmente fortes e trovoada e, por isso, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores deixou algumas recomendações de segurança para toda a população: manter os sistemas de drenagem limpos; evitar a circulação rodoviária; ter atenção aos locais não pavimentados onde a erosão dos solos causada pela chuva pode levar à queda de muros, taludes ou postes.

Para já, as as autoridades pedem à população que fique atenta a todas as informações e indicações por parte da Proteção Civil e forças de segurança.