A ponte Morandi - um trecho da autoestrada A10, também conhecida como Autoestrada dei Friori e que liga Génova a Ventimiglia, em Itália - colapsou esta terça-feira pelo meio dia.

As autoridades e equipas de socorro estão no local e, segundo o La Repubblica, foram confirmados dezenas de mortos. De acordo com o jornal italiano Corriere dela Sera, há 22 vítimas mortais confirmadas, incluindo uma criança.

Os media locais afirmam ainda que há a possibilidade de terem caído vários carros durante o colapso.

Segundo a imprensa italiana, a origem do acidente pode estar numa falha estrutural da ponte. A estrutura foi construída em 1960 e tinha cerca de 100 metros de altura.

O mau tempo e as chuvas fortes poderão ter tido influência no colapso.

Alguns utilizadores partilharam fotografias nas redes sociais.