As temperaturas vão voltar a subir já a partir de hoje, e podem mesmo ultrapassar os 30 graus. Estes valores devem manter-se até à próxima semana,

"Preveem-se valores acima dos 30 graus em praticamente todo o território, à exceção dos locais junto às praias, devido à brisa que se vai fazer sentir, e por isso deverão ficar pelos 25 graus", explicou ao Correio da Manhã Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com as previsões do IPMA, o distrito de Castelo Branco será o mais quente durante o dia de hoje e de amanhã, registando 36 graus de temperatura máxima.

Já no Porto as temperaturas devem chegar aos 29 graus, em Lisboa 35 e em Faro 31.