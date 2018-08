“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que esta segunda-feira pelas 21h57 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 2.6 (Richter) e cujo epicentro se localizou próximo de Vila Verde", pode ler-se na nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que adianta ainda que "este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Vila Verde".

Recorde-se que, nos últimos dias têm sido sentidos vários abalos nesta zona. No entanto, de acordo com um especialista do IPMA, estes sismos são normais e não têm "nada de excecional".