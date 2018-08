Esta terça-feira, há vinte e quatro concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco e Faro que estão em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA refere que em risco máximo de incêndio se encontram os concelhos de Vimioso, Alfândega da Fé, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e os concelhos de Sernancelhe, Tabuaço e Penedono, no distrito de Viseu. Já no distrito da Guarda estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Meda, Trancoso, Celorico da Beira, Guarda, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo.

No distrito de Castelo Branco, os concelhos de Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão também se encontram sob o mesmo risco.

Mais a Sul do país, em Faro, estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Tavira, São Brás de Alportel, Castro Marim e Alcoutim.

Além disso, o IPMA colocou ainda sob risco muito elevado de incêndio 55 municípios dos distritos do Porto, Bragança, Braga, Viseu, Faro, Beja, Portalegre, Vila Real, Castelo Branco, Guarda e Santarém.

Para esta segunda-feira, prevê-se uma subida da temperatura máxima a norte do Baixo Alentejo.