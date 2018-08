Esta manhã, um carro embateu contra as barreiras de segurança no exterior do parlamento britânico, em Westminster, Londres, Reino Unido.

De acordo com a Sky News, as autoridades cercaram o carro e detiveram o suspeito.

As autoridades avançam que há registo de feridos, mas que as causas deste incidente são ainda desconhecidas.

"Às 07h37 de hoje, um carro colidiu com as barreiras de segurança no exterior do parlamento. O condutor do carro foi detido pelas autoridades no local. Um número de transeuntes ficou ferido. As autoridades permanecem no loca. Divulgaremos mais informação assim que a tivermos", escreveu a polícia metropolitana no Twitter.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 de agosto de 2018



Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 de agosto de 2018





Em declarações à BBC, uma testemunha disse parecer ser um "ataque intencional". "Eu acho que pareceu intencional. O carro seguia a alta velocidade quando embateu na barreira.

"Eu estava a caminhar no outro lado da rua. Ouvi algum barulho e alguém gritou. Virei-me e vi um carro prateado a alta velocidade, muito perto dos trilhos, talvez até no passeio", disse a mesma mulher.

Recorde-se que, depois do ataque que ocorreu em março de 2017, em Westminster, depois de várias pessoas serem atropeladas junto ao parlamento e outras esfaqueadas, as autoridades britânicas colocaram barreiras de segurança de aço e betão no local.