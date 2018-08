Nos últimos seis anos, o número médio de mortes por afogamento diminuiu. Entre 2005 e 2011 morriam cerca de 16 crianças por ano. Já entre 2011 e 2016 a Associação para a Promoção da Segurança Infamtil (APSI) verificou que esse número diminuiu para cerca de 10 casos.

65% das vítimas são rapazes e 28% são raparigas (nos restantes casos não se sabe o sexo da criança).

No que diz respeito à idade das vítimas, de acordo com os dados da APSI, o maior número de casos fatais regista-se entre os 0 e os 4 anos, com 34%. Em segundo, com 25%, estão as crianças entre os 10 e os 14. De seguida, 22% diz respeito às mortes entre os 5 e os 9 anos e 12% refere-se às idades entre os 15 e os 18 anos.

Locais onde ocorre



• As pisicinas é onde se verificam mais afogamentos;

• Em segundo lugar, os acidentes ocorrem com mais frequência em rios, ribeiras e lagoas;

• As praias ocupam o terceiro lugar de frequência de incidentes;

• Há ainda outros locais como poços, alguidares, banheiras ou tanques, que repesentam os valores mais baixos.