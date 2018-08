Verão é sinónimo de...

Viagens, descobrir novas culturas, praia, sol, sunsets, dias longos, chinelo no pé e muito boa disposição para tudo!

Conte-nos quais foram as suas melhores férias.

Foi a primeira vez que visitei Nova Iorque. Era agosto, tinha terminado de gravar no dia anterior, apanhei um voo e fui. Talvez por não ter sido nada planeado, de uma semana acabei por ficar um mês. Passou a ser uma das minhas cidades preferidas, onde já voltei outras vezes entretanto. Mas a surpresa da descoberta, do inesperado, da aventura nunca me sairá da memória.

E as piores?

Umas férias muito esperadas em 2007, a primeira vez que ia conhecer o Brasil. Entusiasmo sem fim, adrenalina de planos de uma viagem perfeita, mas assim que aterrei em Floripa (onde iria passar o réveillon), num local paradisíaco, rodeado de amigos, apanhei uma virose e gastroenterite na última refeição que tinha comido em terra. Passei sete dos dez dias entre o hospital e a casa, para curar o problema. Muito frustrante. Pretendo voltar pleno de saúde e disposição para me “vingar”.

Praia de eleição?

Praia da Joatinga, no Rio de Janeiro.

A que horas vai para a praia?

A qualquer hora; assim que acordo, vou. Mas a parte do dia em que mais gosto de curtir a praia é de tarde. A seguir ao almoço.

Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

Sim, sempre. Crossfit, corrida, musculação.

Qual a melhor bola-de-berlim?

Não sou grande fã de bolos na praia, gosto mais de fruta. Mas as pessoas dizem que a melhor bola-de-berlim é a algarvia.

De que marisco não prescinde nesta época?

Sou alérgico a marisco e frutos do mar, portanto, acho que vou prescindir de todos.

Férias é sinónimo de mais fotografias no Instagram ou de estar em modo offline durante dias?

Sem dúvida, modo offline.

Qual é o objeto que leva sempre consigo na mala?

O meu diário gráfico e os meus lápis de carvão, onde faço as minhas colagens de selos, pedaços de rótulos, etc., juntamente com desenhos meus e anotações das viagens mais especiais e de longo curso que faço. Essas são as minhas “fotografias” preferidas.

Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Com os Muppets. Porque a diversão era garantida!

Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia pede para tirar uma selfie?

Não, porque o faria?! Mas iria cumprimentá-lo.

Filme, livro e música que levava para uma ilha deserta?

No que diz respeito ao filme, acho que optaria pela Mac TV para assistir à Netflix. Quanto ao livro, seria o que estou a ler no momento – “O budismo tem razão”, de Robert Wright. Já a música, é difícil responder... Pode ser o SoundCloud?

O que não faz enquanto está de férias?

Não me preocupo com horários.

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

Bali, México e Egito.

Vai cometer excessos nestas férias?

Comer muito, principalmente doces, com certeza!