Quando foi divulgada a lista de participantes na Web Summit, na Altice Arena, em novembro deste ano, Marine Le Pen era uma das oradoras convidadas. Este convite gerou polémica, o que levou a que a organização retirasse o nome da política francesa. No entanto, Le Pen voltou a fazer parte do painel... Sem que existisse uma explicação por parte dos organizadores.

A polémica da visita da figura da extrema-direita francesa a Portugal foi até comentada por políticos portugueses, como João Galamba (PS), Rui Tavares (Livre) e Fabian Figueiredo (BE), que demonstraram a sua indignação nas redes sociais.

O antigo porta-voz do PS, João Galamba, escreveu no Twitter: “Não se juntam, não, que a gente não aceita. Normalização de fascistas já ultrapassa em muito o aceitável.”

Já o líder do partido Livre, Rui Tavares deixou várias publicações relativas à vinda de Le Pen: “Hoje a cidade não pode ficar quieta perante a tentativa de lá dar palco a uma das maiores representantes da xenofobia e do fechamento” e “Confirmo que é meu desejo que os fascistas não sejam normalizados, sim”.

Confirmo que é meu desejo que os fascistas não sejam normalizados, sim. E claro que isso não é extensível a outros adversários políticos com os quais posso discordar em muitas coisas, mas com os quais estou na defesa da democracia, do estado de direito e dos direitos fundamentais https://t.co/HZTF64IRfB