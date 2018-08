Hoje, dia 13 de agosto, assinala-se o Dia Internacional dos Canhotos. Mas há várias coisas que desconhece sobre esta prefência.

1- Apenas 10% da população mundial é canhota;

2- Há mais homens canhotos do que mulheres;

3- Historicamente, as pessoas canhotas eram consideradas inferiores e o uso era associado a feitiçaria;

4- Os cumprimentos com a mão esquerda são considerados desrespeitosos, segundo o que se constava na altura da Idade Média;

5- As alianças são usadas no terceiro dedo da mão esquerda desde o tempo dos Gregos e dos Romanos, que a usavam nesse local para afastar o mal associado à mão esquerda;

6- O campeão de Ténis Rafael Nadal era destro e passou a ser um jogador canhoto. Há um mito de que o seu treinador e mentor Toni Nadal notou que essa mudança lhe daria mais vantagens no court;

7- Um estudo revelou que ser canhoto está ligado a uma maior criatividade intelectual;

8- O termo ‘ala esquerda’ remonta aos anos 1790, quando no parlamento revolucionário francês os socialistas se sentaram à esquerda. Na altura, as pessoas de esquerda eram consideradas hostis em relação aos interesses tradicionais das elites;

9- Tradicionalmente, o Cristianismo associava a esquerda com o diabo na sua descrição do Juízo Final;

10- Um estudo sugeriu que os canhotos eram melhores a fazer várias tarefas em simultâneo;

11- Os canhotos também podem pensar de forma diferente. Segundo um estudo da Universidade de Standford, a mão que se escolhe para escrever, comer ou coser pode determinar a forma como o cérebro processa as imagens e as coisas de forma construtiva;

12- Um estudo da Universidade de Liverpool e da Universidade de Milão sugere que as pessoas canhotas tendem a ser melhores a resolver problemas matemáticos do que as destras;

13- Os canhotos também podem ser melhores a combater, um estudo da Universidade de Montepellier sugere que os canhotos tendem mais a entrar em encontros violentos e normalmente ganham.