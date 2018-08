Uma dentista britânica esteve presa durante três dias, com a filha de quatro anos, numa sala de detenção no aeroporto do Dubai porque bebeu um copo de vinho durante o voo de oito horas a partir de Londres. Questionada por um agente do serviço de fronteiras se tinha consumido álcool durante a viagem, Ellie Holman, de 44 anos, respondeu com sinceridade que tinha bebido um copo de vinho. Foi o que bastou: de repente, viu-se fechada numa sala “muito quente e pestilenta” do aeroporto internacional do Dubai e aí teve de aguardar durante três dias até ser libertada. E não lhe permitiram durante todo esse tempo telefonar sequer ao marido para o informar do que se estava a passar. “A minha filha teve de fazer chichi no chão”, conta a britânica ao “Daily Mail”.

E a história está longe de ter acabado com esse pesadelo de três dias. Pode ser vista antes como o preâmbulo malcheiroso de uma dor de cabeça que poderá durar um ano e consumir muito dinheiro. Pelo menos, a julgar pelo início. Até agora, a dentista de Kent diz já ter perdido 30 mil libras (33 350 euros) com a situação, entre custos legais, despesas e dias de trabalho perdidos: “O meu consultório está fechado. Todas as nossas poupanças esfumaram-se.”

Com o passaporte confiscado pelas autoridades, Ellie Holman tem agora de permanecer nos Emirados Árabes Unidos à espera que se esgotem os trâmites do processo para conseguir regressar a casa. Gary, o marido, entretanto, já viajou para o Dubai para levar a filha, Bibi, de volta a casa.

O mais estranho deste caso é que a dentista britânica viajou de Londres para o Dubai num voo da companhia de bandeira dos Emirados Árabes Unidos, a Emirates, que lhe serviu sem hesitar um copo de vinho tinto durante a refeição. E a verdade é que se trata de um comportamento perfeitamente normal na companhia aérea, onde é permitido o álcool a bordo. Só que o polícia do serviço de fronteiras disse a Ellie Holman que a posse de álcool nos Emirados Árabes Unidos, mesmo que seja no estômago, é considerado um crime no país.

É preciso dizer que a conversa já vinha agitada quando chegou ao vinho, porque o polícia alegava que o visto de múltiplas entradas, válido, que a dentista tinha no seu passaporte já tinha sido usado e não lhe permitia entrar no país. E ficou ainda pior quando Ellie Holman começou a filmar a troca de argumentos, para ter alguma prova da rudeza com que estava a ser tratada. De repente, estava rodeada por uma dezena de polícias que lhe disseram que filmar um agente é crime.