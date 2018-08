De 3 a 13 de janeiro de 2019, a companhia canadiana Cirque du Soleil volta à capital portuguesa para apresentar a sua nova produção: ‘Ovo’. O novo espetáculo é composto por 50 artistas de 14 nacionalidades diferentes.

‘Ovo’ é o nome - que se mantém original para língua portuguesa - da mais recente produção do Cirque du Soleil, que se foca na natureza: a agitação instala-se no mundo dos insetos, quando um ovo misterioso aparece.

Este espetáculo do Cirque do Soleil, aquele que é considerado um dos melhores circos do mundo, vai ter dez sessões na Altice Arena, promovidas pela Everything is New.

Os bilhetes já estão disponíveis.