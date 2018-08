Após ter violado regras de segurança durante a sua viagem ao Irão, o ministro das Pescas norueguês, Per Sandberg, foi obrigado a demitir-se. De acordo com o governo norueguês, em causa está a deslocação do ministro em férias, sem ter informado o governo, e o facto de ter levado o telemóvel de serviço.

Para além de renunciar ao cargo de ministro das Pescas, Sandberg também se demitiu da vice-presidência do Partido do Progresso (FrP).

Durante a conferência de imprensa, que aconteceu esta segunda-feira, sobre a situação, a primeira-ministra, Erna Soldberg, disse: "Per pediu para deixar o cargo e creio que é a decisão correta. Não mostrou o discernimento necessário a lidar com o tema da segurança".

De acordo com os serviços de segurança da Noruega, o Irão é um dos países mais ativos no âmbito da espionagem, em conjunto com a Rússia e China.

Per já violou o protocolo uma vez, em maio, quando levou o seu telefone de serviço para a China.