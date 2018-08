Wayne Rooney é uma das mais recentes aquisições do DC United e está, neste momento, na disputa pelo Major League Soccer, torneio de futebol dos Estados Unidos. No último jogo, nesta noite de domingo, a sua equipa conseguiu a vitória e o jogador foi a assistência para o autor do golo decisivo e inesquecível.

Em Washington, os DC United jogaram contra o Orlando e ganharam 3-2. No último minuto, as duas equipas estavam empatadas, quando Rooney foi o herói e garantiu a vitória para o DC United, com o seu “modo besta”, como se pode ler na publicação.