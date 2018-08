O Benfica vai avançar com uma queixa contra o jogador do FC Porto Yacine Brahimi.

De acordo com a notícia avançada pela Renascença, vai ser apresentada uma participação na Liga pelos encarnados em que será exigida a abertura de um processo sumaríssimo ao avançado argelino.

A participação deve-se ao facto do jogador, na partida do FC Porto frente ao Chaves, na estreia do campeonato, ter colocado a mão no pescoço de Niltinho.

Apesar de o avançado ser repreendido pelo árbitro Nuno Almeida, o Benfica considerou que não foi suficiente.