Doente há algum tempo, passou por um processo de quimioterapia. A morte foi anunciada na página de Facebook esta manhã.

Inspirado pelos Animals, fundou os Chinchilas em 1965 com Vítor Mamede, José Machado e Mário Piçarra. A banda participou em dois concursos de Ié-Ié, a forma que então se usava para chamar o rock'n'roll.

Mendes, o solista, chega a frequentar um curso de guitarra em Chicago. Em 1969, edita um single com as canções "Urso Ki" e "Ring Stone Eyes".

Em 1969, integra o grupo de rock psicadélico Fluido com Paulo de Carvalho, Edmundo Silva (ex-Sheiks, ex-Banda 4) e Cristiano Semedo (ex-Banda 4). Os Chincilas voltam a tempo do Vilar de Mouros inaugural, em 1972, mas o futuro há-de ser com o Grupo 5 e a Heavy Band.

Ainda faz parte dos Psico, com quem grava um disco em 1977. E é já no movimento do rock português que integra os Roxigénio de António Garcez.

Entre 1982 e 1992, Filipe Mendes vive no Brasil. Quando volta a Portugal, passa a ser convidado dos concertos dos Irmãos Catita e depois dos Ena Pá 2000.

Além das bandas lideradas por Manuel João Vieira, formou o seu próprio combo: a Phil Mendrix Band foi presença assídua no circuito de bares de música ao vivo.

Recebeu a medalha de honra da SPA e mereceu um documentário de Paulo Abreu. Este ano participou na banda sonora, e filme, de Bruno de Almeida, inspirado no antigo Cabaret Maxime, protagonizado por Michael Imperioli.

"É com muita tristeza que vos comunico o falecimento do meu grande amigo. O Phil partiu mas deixou-nos muitas lições de amor, amizade, profissionalismo e humanidade”, escreveu no Facebook de Phil Mendrix o amigo Vasco Ludgero.

“O corpo estará em câmara ardente a partir das 15h de amanhã [14 de agosto] na Capela de Santa Maria nos Jerónimos. O funeral realiza-se no dia 15. Missa de corpo presente às 14h e saída para o Cemitério dos Prazeres às 15h”.

Filipe Mendes deixa cinco filhos.