Num festival de música no porto da cidade de Vigo, Espanha, durante a meia-noite desta segunda-feira, uma plataforma de madeira colapsou e provocoumais de 300 feridos. Além disso, algumas pessoas acabaram por cair ao mar. Cinco dos indivíduos encontram-se em estado grave, de acordo com a agência espanhola Efe.

Segundo com o La Vanguardia, o acidente no festival no porto de Vigo - ‘O Marisquiño’- causou 300 feridos, cinco em estado grave. Contudo, nenhum deles está em risco de vida.

O colapso da plataforma aconteceu durante o concerto do rapper Rels B, em que estavam vários menores a assistir, e tudo deverá ter ocorrido devido ao excesso de peso, o que causou o pânico, como se pode ver no vídeo.

Neste momento, a zona encontra-se fechada.