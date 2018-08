Aos 34 anos, Nélson Évora continua a fazer história no atletismo português. Este domingo, o atleta do Sporting sagrou-se, pela primeira vez, campeão europeu de triplo salto ao ar livre, em Berlim, depois de atingir a marca de 17,10 metros no quinto ensaio, a melhor da temporada.

Esta era, de resto, a única prova ao ar livre que ainda não constava no currículo do veterano, que já havia conquistado o campeonato mundial em 2007 e o título olímpico em 2008, nos JO de Pequim.

Nélson Évora subiu ao lugar mais alto do pódio depois de se ter superiorizado a Alexis Copello, do Azerbaijão, que conquistou a medalha de prata ao saltar 16,93 metros, e ao grego Dimitrios Tsiámis, que ficou com a medalha de bronze com um salto de 16,78 metros.

Com o primeiro lugar, Évora garantiu ainda a segunda medalha de outro para Portugal nestes Europeus de atletismo, depois de Inês Henriques ter arrecadado, na passada terça-feira, o primeiro lugar nos 50 quilómetros marcha.

Após a conquista, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu “o feito heroico que prestigia um fantástico atleta e prestigia Portugal”. “O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa saúda calorosamente Nelson Évora, novo Campeão Europeu de triplo salto, um feito heroico que prestigia um fantástico atleta e prestigia Portugal”, pode ler-se numa mensagem divulgada na página da Presidência da República.