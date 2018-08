Dois reclusos tentaram fugir esta tarde do Estabelecimento Prisional da Carregueira, no concelho de Sintra, mas acabaram por ser capturados antes de conseguirem escapar.

Os presos estavam a tentar evadir-se através da escalada das redes de um pátio de recreio do Estabelecimento Prisional.

"A ocorrência foi imediatamente detetada, tendo um dos reclusos sido apanhado no interior do estabelecimento e outro do lado exterior, junto da rede", lê-se numa nota da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Presionais enviada à Lusa.

Sabe-se ainda que um dos reclusos tem nacionalidade portuguesa e o outro é oriundo do Brasil. O português de 49 anos está a cumprir uma pena de 19 anos por rapto, furto, roubo e violação e o brasileiro de 32 anos está condenado a 20 anos de prisão por furto, roubo e associação criminosa.

Ambos vão ser alvo de um procedimento disciplinar e transferidos de imediato para um regime de segurança. Os factos vão ser comunicados ao Ministério Público para instauração de processo-crime.