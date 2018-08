Os elefantes africanos selvagens são os mamíferos que menos tempo dormem, segundo um estudo científico da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul.

O porquê é um mistério. Os cientistas rastrearam dois elefantes em Botswana para descobrir mais sobre os padrões de sono natural dos animais. Elefantes em jardins zoológicos dormem de quatro a seis horas por dia, mas no seu ambiente natural, os elefantes em estudo descansaram por apenas duas horas, principalmente à noite.

Os animais, ambos matriarcas da manada, às vezes ficavam acordados por vários dias. Durante este tempo, viajaram longas distâncias, talvez para escapar de leões ou caçadores furtivos. Segundo o estudo citado pela BBC, os animais apenas entraram em movimentos oculares rápidos (REM, fase do sono em que os sonhos são mais vívidos, pelo menos em seres humanos) a cada três ou quatro dias, quando dormiam deitados em vez de em pé.

Paul Manger, da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, diz que isto faz do sono do elefante algo único: "Os elefantes são os mamíferos que dormem períodos de sono mais curtos - o que parece estar relacionado com o seu grande tamanho corporal", disse à BBC News. "Parece que os elefantes só sonham a cada três ou quatro dias. Tendo em conta a bem conhecida memória do elefante, isto põe em causa as teorias que associam o sono REM à consolidação da memória".

Os elefantes que vivem em cativeiro têm sido amplamente estudados. Para descobrir mais sobre os hábitos de sono dos animais selvagens, Manger e a sua equipa de pesquisa montaram o equivalente científico a um "fitness tracker" sob a pele dos troncos dos animais. O dispositivo foi usado para registar quando é que os elefantes estavam a dormir. Os dois elefantes também foram equipados com um giroscópio para avaliar a posição de descanso. A avaliação deu-se durante cinco semanas, dando novas informações sobre os padrões de sono natural destes animais. "Tínhamos a ideia de que os elefantes deveriam ser os mamíferos que menos dormem porque são os maiores", disse o professor Manger. "Mas porque é que isto ocorre, nós não temos a certeza. O sono é um daqueles mistérios realmente incomuns da biologia, que, juntamente com a alimentação e a reprodução, é um dos imperativos biológicos. Temos de dormir para sobreviver."

Os mamíferos de corpo mais pequeno dormem, normalmente, durante mais tempo do que os maiores. Por exemplo, as preguiças dormem cerca de 14 horas por dia, enquanto os seres humanos dormem por cerca de 8 horas. Como os elefantes sobrevivem com tão pouco sono continua a ser um mistério. Os pesquisadores estão a planear estudos de acompanhamento a mais elefantes, incluindo machos. Querem saber mais sobre sono REM em elefantes. Acredita-se que o sono REM seja crítico ao estabelecer memórias. É um tipo de sono comum em quase todo o reino animal, em mamíferos, aves e até mesmo lagartos. A maioria dos mamíferos vai para o sono REM todos os dias.