Um ano depois da tragédia em Charlottesville, 600 pessoas manifestaram-se contra o racismo e a supremacia branca.

"Nós dizemos 'basta' ao racismo. O apoio aos movimentos supremacistas brancos continua. Temos de continuar a reunir-nos e a lutar contra este flagelo", disse uma das estudantes que organizaram a manifestação à agência Efe.

O protesto deveria ter acontecido no campusta Charlottesville, palco da manifestação de membros da extrema-direita que acabou com três mortes. No entanto, as autoridades colocaram vários elementos das forças de segurança a cercar o local, o que levou os estudantes a escolherem outro sítio.

"Decidimos mudar o local, não era seguro para nós ou para a nossa comunidade, teria sido uma traição aos nossos ideais. Queriam-nos encerrados numa jaula, mas isso não vai acontecer", explicou a organização, que deslocou o protesto para a Universidade de Virgínia.

“Paz para todos os americanos”

No dia em que se assinala o primeiro anversário da tragégia em Charlottesville, Donald Trump usou o Twitter para condenar "todos os tipos de racismo e os actos violentos” e apelar à unidade nacional.

"A manifestação de Charlottesville, há um ano, levou à morte e a divisões sem sentido", escreveu o presidente norte-americano, que foi muito criticado na altura por não ter condenado claramente a manifestação neonazi.

Há um ano, uma manifestação de extrema-direita – que tinha como objetivo protestar contra a retirada da estátua do general confederado Robert E. Lee – terminou em confrontos. Uma mulher de 32 anos morreu atropelada por um carro conduzido por um simpatizante da extrema-direita.

Hoje, está agendada uma nova manifestação do grupo Unite the Right junto à Casa Branca. Está também marcada uma contra-manifestação no local.