O mercado inglês está fechado, mas isso não faz com que os ânimos acalmem no plantel do Manchester United.

Após a vitória frente ao Leicester, Pogba disse, citado pelo jornal britânico Mirror, que “um jogador que é titular e é feliz sempre se sente mais cómodo do que quando não é feliz. Isso é tudo o que posso dizer. Sou o mesmo Pogba que no Mundial. A equipa é diferente, é óbvio. Ainda amo o futebol e darei o melhor. Quando estás cómodo, quando confiamos nos demais, tudo será mais fácil. Há coisas que não posso dizer porque seria multado".

Estas declarações mostram a insatisfação do internacional francês no Manchester United.

As palavras de Pogba voltaram a trazer à tona os rumores de uma possível ida para o Barcelona, visto que o mercado espanhol só fecha a 31 de agosto.