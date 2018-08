1) Não discute tanto com os outros irmãos (costumam ser o mais diplomático);

2) É independente (Não é o líder, nem o seguidor);

3) É feliz sozinho (Os outros lutam pela atenção dos pais, enquanto os do meio se divertem a ler ou a jogar um jogo);

4) É bom a negociar (O mais velho exige e o mais novo suplica. O do meio negoceia);

5) Consegue adaptar-se bem a qualquer situação (Nunca foi posto num berço de ouro, como o primeiro filho. Isso fez com que, desde muito novo, aprendesse a lidar com as mais diferentes situações);

6) Está preparado para o que aí vem (Já tem o exemplo do irmão mais velho para saber como lidar com novas situações);

7) São poderosos (De acordo com o Buzzfeed, 52% dos presidentes de empresas norte-americanas são filhos do meio. Madonna e Martin Luther King Jr. são outras figuras emblemáticas que tinham irmãos mais velhos e mais novos);

8) Mantém-se calmo e neutro em situações de maior stress (Sempre soube lidar com a rivalidade entre o mais velho e o mais novo);

9) É óptimo a dar conselhos (Dá conselhos ao mais novo com base nos exemplos do mais velho);

10) É mais forte do que imagina (São muitos anos a lidar com o líder e o seguidor. De alguma forma, acabou por se impor. E isso terá impacto durante toda a vida).

Para ver a lista completa (em inglês), clique aqui.