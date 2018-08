Um elefante bebé ficou preso num buraco em Kerala, na Índia. A reação da sua mãe depois do salvamento emocionou muitos internautas.

Eram 07h00 quando a população daquela zona foi acordada com o som de uma cria a pedir ajuda. A população encontrou o elefante bebé preso num buraco, sem forças para trepar e sair em segurança. Vários homens e mulheres juntaram-se para, com recurso a uma escavadora, alargar o buraco e permitir a saída da cria.

A mãe do elefante e o resto da manada manteve-se próximo do local, observando as escavações. A cria acabou por sair em segurança e regressar para junto do seu grupo.

Esta história feliz podia ficar por aqui, mas a reação da mãe após o salvamento é o que torna este episódio especia: antes de partir, a progenitora voltou-se para a população e ergeu a tromba –os populares acreditam que este foi um gesto de agradecimento.