O Futebol Clube do Porto iniciou da melhor forma a defesa do título de campeão nacional ao golear o Desportivo de Chaves por 5-0.

O triunfo foi conseguido com um bis de Aboubakar e encerrado com golo de Marius na estreia. Vincent Aboubakar inaugurou o marcador aos 14 minutos e bisou aos 20 minutos.

Em cima do intervalo, Brahimi aumentou para a va3-0 e, na segunda parte, Corona fez o quarto golo do Futebol Clube do Porto, antes de o estreante Marius selar o resultado final.