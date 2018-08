A Altice Portugal anunciou hoje que modernizou a rede móvel no Estádio do Dragão, no dia em que o Futebol Clube do Porto - do qual a Altice é o patrocinador principal - faz o seu primeiro jogo no campeonato português da época de 2018/2019.

"Através deste projeto de engenharia e renovação de redes, implementado ao longo da época desportiva anterior, a Altice Portugal proporciona a todos os visitantes do estádio uma cobertura ainda mais forte e redes móveis ainda mais robustas, permitindo que cerca de 50 mil adeptos – o equivalente à capacidade máxima do estádio – acedam, em simultâneo, à internet no smartphone, com capacidade para um débito agregado superior a 6Gbps", explicou a empresa em comunicado.

O projeto de renovação da rede móvel e reforço da cobertura incluiu todo o Estádio do Dragão e o Dragão Caixa. "No global, foram incorporadas todas as tecnologias de banda larga móvel mais avançadas, do 3G ao 4G+, dimensionadas 20 novas antenas perfazendo um total de 85 agora instaladas, alcançados mais de 1.2 km de cabo coaxial e o equivalente a 500 km de fibras. Foi, ainda, incrementada a capacidade de utilização rádio, com impacto no acesso a todos os serviços móveis disponibilizados pela Altice Portugal. Com a introdução do 4G+, baseada na técnica carrier aggregation, e a integração de um equipamento Single RAN, a Altice Portugal permite agilizar a gestão de capacidade e processamento de diversas bandas rádio e posiciona-se mais uma vez na liderança para o 5G", pode ler-se na nota.

De acordo com Luís Alveirinho, Chief Technology Officer da Altice Portugal, «liderar este processo de modernização da rede móvel no Estádio do Dragão evidencia a preparação técnica de excelência e a capacidade de permanente adaptação das equipas de engenharia da Altice Portugal, com vista a permitir entregar os melhores serviços e influenciar positivamente a vida das pessoas, a sua aproximação através da tecnologia e a sua agilidade na comunicação".