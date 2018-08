André Silva já foi oficializado como reforço do Sevilla. O internacional português chegou durante a manhã a Espanha, onde cumpriu os testes médicos.

O avançado de 22 anos, contratado pelo AC Milan a temporada passada ao FC Porto, vai assim jogar na formação espanhola por empréstimo dos italianos.

📣 We're delighted to confirm an agreement with @acmilan for the loan of @andrevsilva19! 😁



➡️ https://t.co/griEBIoq3X#vamosmisevilla #silvamos pic.twitter.com/RS9zRcr0wK