Em três anos, Portugal recebeu 5,7 mil milhões de euros da Comissão Europeia, o que fez com que subisse para o segundo lugar na lista de Estados-membros que mais fundos comunitários receberam até junho.

“Até ao final de junho de 2018 foram transferidos 5.711 milhões de euros para Portugal pela Comissão Europeia (CE). Este valor equivale a 21,9% do valor programado no Portugal 2020 e mantém-se acima da média da UE [União Europeia] (que se encontrava em 14,6%), sendo a taxa mais elevada entre os Estados-membros com envelopes financeiros mais elevados (acima de sete mil milhões de euros)”, pode ler-se no Boletim Informativo de Fundos publicado este sábado por Bruxelas.

No mês de março, Portugal estava em terceiro lugar depois de ter recebido 18,6% do valor programado no Portugal 2020, ou seja cerca de cinco mil euros.

À frente de Portugal está a Polónia, em primeiro lugar, e a seguir – “muito próximo” – está a França. Ao todo foram transferidos da Comissão Europeia para os Estados-membros 66.413 milhões de euros, dos quais 8,5% vieram para Lisboa.