Os passeios de burro são uma tradição que os turistas que visitam Santorini, uma das ilhas gregas, não perdem. No entanto o aumento dos níveis de obesidade, associado às más condições dos animais, tem vindo a provocar problemas físicos nos burros, avança o Daily Mail.

“Os turistas obesos e com excesso de peso, combinado com a falta de sombra água assim como o calor extremo e os 568 degraus é o que está a causar o problema”, afirma o porta-voz do grupo que promove o apoio aos burros de Santorini e que defende que “devia haver uma restrição de peso”.

O grupo defende que os turistas deveriam pesar no máximo 50 quilogramas, no entanto acreditam que mesmo com o limite imposto, ninguém iria estar a fiscalizar o seu cumprimento. O peso de 50 quilogramas resulta da recomendação de que nenhum animal carregue mais de 20% do seu peso.

Para além dos problemas de saúde dos animais, os locais começaram agora a fazer cruzamentos de raças entre burros e mulas para que se tornem mais fortes e consigam carregar turistas de qualquer peso.

“A época alta na ilha é, agora, mais longa do que costumava ser, o que significa que os burros estão a trabalha praticamente o ano inteiro”, disse Christina Kaloudi, residente em Santorini, ao Daily Mail. Segundo o Unilad, entre maio e outubro, os cruzeiros levam à ilha mais de mil turistas por dia.