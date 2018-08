Bruno de Carvalho viu a sua candidatura à presidência a ser rejeitada pela Assembleia Geral do Sporting. Segundo comunicado enviado por Jaime Marta Soares, só as candidaturas de José Maria Ricciardi e Frederico Varandas estão conforme os estatutos do clube.

No documento pode ler-se que “a candidatura apresentada pelo Dr. Bruno de Carvalho (“Feitos de Honra, Leias ao Sporting”) foi rejeitada”, sem qualquer explicação para as razões que levaram a essa decisão. No entanto, como avançou o Record, a principal razão que tirou a lista do ex-presidente da corrida foi o facto de BdC estar suspenso da condição de sócio.

Já as listas de Pedro Madeira Rodrigues, João Benedito, Dias Ferreira, Tavares Pereira e Rui Jorge Rego “padecem de irregularidades formais que carecem ser retificadas num prazo máximo de 48 horas”.

Por outro lado, Bruno de Carvalho não terá a oportunidade de alterar a sua lista porque, segundo o sistema presidencialista, ao cair o número caiem todos os elementos da lista. Nem o plano B de BdC pode ser posto em prática porque o prazo da entrega de novas listas já terminou.