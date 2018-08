A candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting foi rejeitada esta sexta-feira, depois de a Mesa da Assembleia Geral dar parecer negativo à lista encabeçada pelo ex-presidente leonino.



De acordo com o Record, o órgão liderado por Jaime Marta Soares, considerou que a lista de Bruno de Carvalho não cumpre os princípios que estão definidos pelos estatutos do clube. A principal razão será o facto do ex-presidente dos leões se encontrar suspenso da condição de sócio.

A lista não poderá sofrer alterações, uma vez que a queda do líder da lista implica a queda de todos os outros membros.