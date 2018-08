Já se sabe quando o Presidente da República irá visitar as zonas afetadas pelo incêndio que deflagrou em Monchique, na passada sexta-feira. De acordo com a Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa fará a sua visita no sábado, amanhã.

"Dominado o fogo na área de Monchique, Portimão e Silves, e efetuada a avaliação pelo senhor primeiro-ministro e vários ministros, o Presidente da República considera estarem preenchidas as condições para seguir para o Algarve e visitar amanhã [sábado] a área atingida pelos fogos", lê-se na nota que foi publicada no site oficial da Presidência da República.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa havia dito que não se ia deslocar a Monchique, depois de recordar que, em 2017, em Pedrógão, havia recebido críticas por parte da Comissão Técnica Independente por estar no terreno quando os fogos ainda estavam ativos.

Também o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o primeiro-ministro, António Costa, visitaram hoje o local, depois de, na parte da manhã, o incêndio ser dado como dominado.