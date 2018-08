Normalmente, os cães têm por costume lamber a cara dos donos como uma demonstração de afeto, mas recentemente descobriu-se que isto pode leva-lo a ficar em risco de vida.

De acordo com a Fox 6 Now, um homem de 48 anos no Wisconsin (EUA), que tinha uma boa e longa relação com o seu animal de estimação, acabou nas urgências devido a esta troca de afetos. De acordo com os médicos, na saliva do cão estava presente uma bactéria rara: Capnocytophaga, que fez com que o homem ficasse com uma infeção no sangue.

Esta bactéria, normalmente, apenas causa sintomas parecidos ao da gripe, a este homem acabou por ter consequências muito piores: as pernas e parte dos braços tiveram de ser amputadas devido à infeção.

Em entrevista à Fox 6 Now, o casal dono do cão afirmou que sempre estiveram “rodeados de cães” e, por isso, nunca pensaram que “aquilo pudesse acontecer”.

Ao canal, os médicos falaram sobre casos de pessoas que morreram após 72 horas da contração da infeção. No entanto, “apenas 99% das pessoas quem têm cães têm a probabilidade de terem este problema”.