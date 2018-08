Conseguimos todos concordar que uma boa pizza crocante, estaladiça e cheia de sabor nos enche as medidas… De tudo o que deixei de comer, o que continua a pertencer aos meus sonhos mais lascivos é a boa da pizza, e como disse alguém famoso de que não me recordo agora, a melhor maneira de fugir à tentação é cair nela. E assim fiz durante algum tempo. Não quero com isso dizer que não volte a cair… Mas deixei-me disso e decidi, sem muita prática, fazer a minha própria pizza, cheia de sabor, para comer muito, como gosto, e sem culpas.

E por isso escolhi uma hortaliça pela qual não morro de amores, mas, para além de ser considerada um dos vegetais mais saudáveis da terra, é sem dúvida muito versátil: a couve-flor, que é rica em vitaminas e minerais. É uma fonte de proteína e oferece muito baixas quantidades de gorduras.

A princípio pode parecer um desafio, mas tente e vai perceber que não custa nada – até porque pode comprar o “arroz de couve-flor” pronto.

Pizza de Tomate, Cogumelos, Manjericão Fresco & Lascas de Parmigiano

Ingredientes

• 1 kg de couve-flor

• 1 ovo batido

• Queijo parmesão

• 1 colher de chá de combinação de ervas italianas

• Sal do mar q.b.

• 1 colher de sopa de amido de milho (não coloquei, mas ajuda na liga)

• Pimenta-preta moída no momento q.b.

• Tomate rosa

• Tomate (escolha o que mais gostar)

• Cogumelos frescos

• Azeitonas pretas

MÉTODO

1. Pré-aqueça o forno a 180 oC.

2. Lave e prepare a couve-flor em pedaços pequenos. Descarte as folhas. Triture a couve-flor no processador ou no liquidificador até ficar em migalhas (um pouco maiores do que pão ralado). Não deve deixar ficar demasiado pastoso.

3. Coloque a couve-flor triturada num pano de loiça limpo e esprema o excesso de água. Coloque numa taça larga e adicione o queijo parmesão ralado fininho no momento e, por último, o ovo. Tempere com pimenta, sal e as ervas. Envolva com a ajuda de uma colher ou de uma espátula.

Forre a base do tabuleiro do forno com papel vegetal. Coloque umas gotas de azeite entre o tabuleiro e o papel vegetal para criar aderência. Espalhe uniformemente até ter a base pronta a ir ao forno. Leve ao forno por 15 ou 20 minutos. Coloque o tomate e os cogumelos e leve ao forno por mais 15 minutos. Sirva com manjericão fresco, lascas de parmesão e azeitonas pretas descaroçadas.