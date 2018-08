Uma perseguição difícil de acreditar Depois de ter estado envolvida num acidente, uma mulher que estava a ser perseguida pela polícia decidiu continuar a sua fuga e entrou numa propriedade privada onde estava uma mandada de vacas pensando que estaria protegida. No entanto a manada não gostou da companhia.

Tudo aconteceu em Sanford, na Florida, Estados Unidos, na madrugada pelas 2h da madrugada (7h em Lisboa). Depois do acidente, Erin L. Thomas que estava no banco de trás, acabou por permanecer no veículo, enquanto Jamie Michael Young, que estava ao volante, e Jennifer Anne Kaufman fugiram do local.

Jennifer saltou a cerca para fugir à polícia e correu pelos terrenos onde estava a. A perseguição mudou de personagens e as cerca de 20 vacas acabaram por perseguir a mulher. O momento foi captado pelas câmaras do helicóptero das forças de segurança. Jennifer acabou por conseguir fugir às vacas mas não à polícia. Quando voltou a saltar a cerca para sair da herdade, a polícia esperava-a.

Os três indivíduos, que acabaram por ser detidos, estavam a ser perseguidos pela polícia norte-americana por suspeitas de roubo, posse de droga crimes aos quais se acrescenta invasão e resistência às autoridades.