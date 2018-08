Com a notícia dada esta manhã pela Proteção Civil de que o incêndio de Monchique estava dominado, António Costa vai dirigir-se na tarde desta sexta-feira ao Algarve, onde se reunirá com os autarcas dos três concelhos afetados, Monchique, Silves e Portimão.

A acompanhar o primeiro-ministro vai Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto, assim como os responsáveis pelas pastas do Desenvolvimento e Coesão, do Turismo, da Habitação, da Agricultura e Alimentação e das Flors tas e do Desenvolvimento Rural.

Na manhã desta sexta-feira tinha sido anunciado que a visita do governo e do Presidente da República estava a ser articulada em três fases: sendo que primeiro iria estar Eduardo Cabrita, seguido de António Costa e por fim Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda não há data para a deslocação do Presidente da República a Monchique.