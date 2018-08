Esta sexta-feira a Segurança Social garantiu que vai “proceder ao levantamento de necessidades e perdas junto das populações” que foram afetadas, assim que o fogo for dado como extinto. No entanto, em comunicado, a entidade revelou que "já atenderam e prestaram apoio social a quase 700 pessoas”.

A Segurança Social ativou o Plano Municipal de Emergência que “desde a primeira hora” visa garantir “a permanência de equipas de técnicos para prestarem apoio social de emergência nos concelhos sinalizados com maiores necessidades”. “Esse apoio visa garantir a resposta de emergência identificada ao nível da alimentação, agasalhos, alojamento temporário, entre outras necessidades, às pessoas e famílias afetadas pelo incêndio”, pode ainda ler-se no comunicado.

A Segurança Social revela que, até agora, "já atenderam e prestaram apoio social a quase 700 pessoas, tendo estado envolvidos um total de 65 técnicos do Instituto da Segurança Social, I.P., com uma média de permanência de 18 técnicos no terreno, em articulação com as autarquias e demais parceiros".

Assim que o fogo for dado como extinto, "a Segurança Social irá proceder ao levantamento de necessidades e perdas junto das populações”. “Deste modo, será possível continuar a assegurar o apoio social de proximidade às vítimas dos incêndios, com maior incidência nos concelhos mais afetados”, reforçam.