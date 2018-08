O tiroteio que começou por volta das 8h20 (12h20 em Lisboa) na zona de New Brunswick e ainda está por resolver. De acordo com a polícia canadiana o "incidente já fez pelo menos quatro mortos".

A polícia aconselha a que as pessoas permaneçam em suas casas, com as portas trancadas, para "sua segurança".

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road.