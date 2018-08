“É possível neste momento, em que a estrutura operacional considera [o incêndio] tecnicamente dominado dizer (…) que a grande vitória é: vítimas zero. É esse o grande balanço deste incêndio”, disse o ministro da Administração Interna aos jornalistas depois do briefing da Proteção Civil que anunciava que o incêndio estava dominado.

Eduardo Cabrita destacou ainda o “notável” trabalho da Proteção Civil na operação de combate ao fogo.

Esta quinta-feira à noite, o ministro da Administração Interna tinha dito numa entrevista à TVI que as condições meteorológicas foram o principal fator que levou à propagação do incêndio e dificultou o combate às chamas. “Tivemos condições meteorológicas absolutamente excecionais no período em que estivemos sob alerta especial entre o dia 2 e o dia 7 de agosto. Bateram-se recordes de temperatura mais elevada, temperaturas mínimas muito elevadas. “Com consequências que determinaram um quadro de avaliação de risco que estava previamente identificado, que permitiu posicionamento de meios nas áreas de maior risco. Tivemos muito menos ignições do que em qualquer período comparável”, disse Cabrita.