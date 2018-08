O incêndio que deflagrou na noite desta quinta-feira no concelho de Santa Cruz, mais propriamente em Camacha, Madeira, foi dado como extinto na manhã desta sexta-feira.

No terreno estiveram cerca de 50 operacionais com 15 meios terrestres. O helicóptero de combate só entrou em funcionamento de manhã.

Uma das principais dificuldades encontradas foi o vento, no entanto os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se propagasse para zonas habitacionais.

No teatro de operações estiveram as corporações de Santa Cruz, Machico, assim como os bombeiros voluntário Madeirenses e os Sapadores do Funchal.