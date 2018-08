Novo balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) indica que o incêndio de Monchique provocou mais dois feridos, dos quais um é bombeiro, subindo para 41 o número de vítimas, entre eles um ferido grave. Quanto aos desalojados, a ANPC informou que "todo o esforço está a ser feito" para que as 49 pessoas que se encontram nessa situação regressem às suas casas ao longo desta sexta-feira.

"Ao fim de alguns dias de trabalho e de mais uma noite de grande empenho por parte de todos os operacionais que têm estado no terreno ao longo destas últimas horas podemos neste momento dizer que temos o incêndio de Monchique dominado", garante Patrícia Gaspar, 2.ª comandante nacional da ANPC, no briefing da manhã desta sexta-feira, ou seja, "não existe neste momento um risco significativo do incêndio sair da área que já afetou".

No entanto, este "não é o momento de cruzar os braços". "Temos um vasto perímetro, uma vasta área afetada e temos de manter toda a energia e toda a dedicação para que nas próximas horas, e talvez nos próximos dias, consigamos manter a consolidação de todo este perímetro, podendo responder às reativações que seguramente ainda vão pontualmente surgir para que nada se estrague e não se ponha em causa todo o trabalho feito até agora", acrescentou.

Para o dia de hoje, a ANPC prevê algumas dificuldades uma vez que espera-se um "aumento de temperatura" e "uma redução da humidade relativa do ar". "A próxima noite já não apresenta a mesma recuperação que têm apresentado as anteriores", explica reforçando que continua a haver "risco de incêndio e portanto todo o cuidado é pouco".

Todo o dispositivo será mantido no terreno e esta sexta-feira, pelas 10h30, será feita uma "nova ação intensiva de monitorização por parte do avião de reconhecimento que integra o dispositivo de combate aos incêndios para detetar eventuais pontos quentes" que possam tornar-se em reativações.