Segundo a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o incêndio que tem assolado Monchique nos últimos sete dias está agora “em fase de resolução”. “Todo o perímetro do incêndio e as suas reativações estão dominadas”, confirmou a ANPC à TSF.

Neste combate estiveram envolvidos 1.356 operacionais, apoiados por dois meios aéreos e 438 viaturas. O incêndio terá destruído de 26.957 hectares, segundo dados disponibilizados recentemente pelo Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), sendo já o maior e com mais área ardida, este ano, em Portugal. Ao nível do perímetro do incêndio, a ANPC avança que o incêndio chegou mesmo a ultrapassar os 100 quilómetros.

Rui André, presidente da Câmara de Monchique, afirmou esta quinta-feira que há “cerca de 50” habitações destruídas total ou parcialmente, e que metade delas serão de primeira habitação. Ao longo destes sete dias várias localidades foram evacuadas.

O fogo provocou ainda 39 feridos, um deles em estado grave, em que 21 são bombeiros.

Ao início da noite de quinta-feira, a ANPC tinha já anunciado que o incêndio estava “globalmente estabilizado”. Também na passada segunda-feira, a Proteção Civil avançaca que o incêndio estava "dominado" em "95% do perímetro". No entanto, o fogo acabou por fugir ao controlo dos bombeiros, chegando mesmo a ameaçar as localidades à volta da cidade de Silves.