Poluição. As receitas da avó eram bem ecológicas

Há muito que milhões de pessoas estão sensibilizadas para a questão da poluição causada pelo excesso de plástico no dia-a-dia. E foi precisamente a “descoberta” de uma ilha de plástico no oceano que despertou as consciências de milhões de pessoas que não estavam sensibilizadas para o problema.

Há uns anos, quando parava por Angola e Moçambique, era frequente assistir a centenas de sacos de plásticos às riscas azuis e brancas a voarem em Luanda e em Maputo. Nas lixeiras havia milhares desses exemplares, e as preocupações da maioria da população não passavam, seguramente, pelas questões ambientais, já que tinham coisas mais importantes em que pensar, nomeadamente como arranjar comida...

Em Portugal, as pessoas, quando iam aos supermercados, ficavam com muitos mais sacos do que precisavam para transportar as compras, pois achavam que iam dar-lhes jeito mais tarde. Muitos usavam-nos como sacos de lixo, acabando esses por ter uma utilidade prática, possibilitando às pessoas não deitarem os detritos caseiros diretamente nos caixotes sem estarem devidamente “selados”, zelando pela saúde da comunidade.

Com a obrigatoriedade de os clientes das grandes superfícies pagarem os referidos sacos de plástico, muito mudou no "consumo" exagerado dos mesmos. Com essa medida, reconheço, a poluição diminuiu e milhares de sacos que acabariam nos oceanos não saíram das fábricas.

Hoje é muito frequente estarmos num café e assistirmos a clientes recusarem as colheres de plástico; irmos a bares que usam palhinhas e vermos os consumidores recusarem tal objeto; nos supermercados, são cada vez mais as pessoas com sacos recicláveis; nas padarias são também em maior número os clientes que levam um saco de pano para o pão, como se fazia antigamente; na compra de leguminosas também se nota uma preferência pelo grão e feijão seco em detrimento dos enlatados; e há até quem vá mais longe e procure fugir do plástico como o diabo foge da cruz.

Certo é que o problema é de tal gravidade que deveria existir uma disciplina na escola primária a incentivar os mais pequenos a ajudarem os pais a reciclar e a recusarem o plástico sempre que possível. No fundo, a fazerem um regresso ao passado e a seguirem as receitas das avós, que passavam por aproveitar as coisas: fosse roupa, comida – por que razão foi inventado o empadão ou a roupa velha? – ou, tão simplesmente, os sacos de pano, que serviam para uma vida.