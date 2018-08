Viagem Medieval

São muitas as feiras que recuperam os momentos mais marcantes da história de Portugal. Mas poucas são aquelas que se distinguem pelo conteúdo. Em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, os costumes medievais são recriados de 1 a 12 de agosto, numa viagem medieval que conta com mais de 60 espetáculos por dia. Este ano presta-se homenagem ao reinado de D. Pedro I nos 33 hectares concentrados no centro histórico. Ainda pode adquirir uma pulseira de acesso a todos os dias por oito euros ou um bilhete diário, que varia entre os €2,5 e os €4,5.

Festival do Bacalhau

Durante cinco dias (de 8 a 12 de agosto) o município de Ílhavo, no distrito de Aveiro, acolhe um dos maiores festivais gastronómicos do país. O festival do bacalhau conta com inúmeras receitas confecionadas com a espécie de peixe que é uma das imagens de marca do nosso país. A presença das bandas The Black Mamba e HMB também são outras atrações. O evento é de entrada gratuita e está situado no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

Feira de São Mateus

A feira mais antiga da Península Ibérica é também uma das mais populares do país. Existe há 626 anos e há dois que tem ultrapassado a marca de 1 milhão de visitantes. A partir de hoje e até ao dia 16 de setembro, Viseu é palco para mais uma edição da Feira de São Mateus. Está localizada junto à Cava do Viriato e o espaço conta com diversas atrações para os mais novos, venda de artesanato, restaurantes e um placo onde este ano irá passar Rui Veloso, Ana Moura, Raquel Tavares, entre muitos outros artistas.

Nisa em Festa

São quatro dias (de 10 a 13 de agosto) que animam a vila de Nisa, no distrito de Portalegre. Apenas o primeiro será de entrada livre e nos outros o preço do bilhete varia entre os três e quatro euros. A Nisa em Festa recebe várias exposições de artesanato que se espalham pelo recinto, restaurantes que servem a gastronomia da região e a 4.ª edição do concurso do bordado antigo. Entre outros artistas, quem irá animar as noites de Nisa será Gisela João, Carolina Deslandes e Quim Barreiros.

Feira do Pinhal

A animação vai desde um espetáculo piromusical, concertos a animação de rua. Na Feira do Pinhal, realizada da vila de Oleiros, em Castelo Branco, nos dias 8 a 12 de agosto, os visitantes conhecem os recursos naturais, culturais e económicos de Oleiros. É possível experimentar as especialidades da região: cabrito estonado, maranho, peixinhos do rio, bolo de mel e aguardente de medronho. A entrada é gratuita.

Festas da Batalha

Mia Rose, HMB, Agir, Calema, Cuca Roseta e Gabriel O Pensador são os nomes de destaque do cartaz das Festas da Batalha, que decorrem entre os dias 10 e 15 de agosto. As Festas integram ainda a habitual gala internacional de folclore, a XI mostra de atividades económicas, diversas provas desportivas e uma variada gastronomia. Os concertos vão acontecer no Campo de Futebol António Gomes Vieira, sendo a entrada gratuita.

Festas do Mar

O palco mais famoso da Baía de Cascais vai receber artistas como António Zambujo com Luísa Sobral, José Cid e Pedro Abrunhosa, de 17 a 26 de agosto. Além dos concertos, as festas que já existem desde 1965, também contam com mostras de artesanato e várias tasquinhas com a gastronomia da vila de Cascais. A festa acontece também no Jardim Visconde da luz e no Largo Cidade Vitória, onde todos os espaços recebem gratuitamente as pessoas. No último dia, o ritual repete-se: as festas terminam com um espetáculo de fogo de artifício.

Festival do Marisco

É possível encontrar uma grande variedade de mariscos a um preço bastante acessível no Festival do Marisco de Olhão, no Jardim Pescador Olhanense. A entrada varia entre os €3,5 (crianças) e os €9 (adultos) e, além do marisco, pode ainda encontrar a doçaria regional, o artesanato e ver os espetáculos de Ana Moura, Vanessa da Mata, Xutos & Pontapés ou outros artistas, de 10 a 15 de agosto.

Festa do Vinho da Madeira

Qualquer motivo é uma desculpa para visitar a pérola do atlântico. No mês de agosto a festa das vindimas do Vinho Da Madeira vai trazer à cidade do Funchal espetáculos alegóricos com luzes, sons e músicas, mas a festa alarga-se a outras freguesias. No Estreito da Câmara de Lobos, é nas próprias vindimas que se recuperam as tradições locais, tanto na apanha da uva como nos cortejos de vindimadores. De entrada livre, a festa começa no dia 26 de agosto, terminando no dia 9 do mês seguinte.

Festa de Rosais

De 14 a 19 de agosto, a freguesia dos Rosais, na Ilha de São Jorge (Açores), recebe a Festa dos Rosais onde Mickael Carreira e Raquel Tavares são cabeças de cartaz. Durante os seis dias de festa, vai haver um restaurante a servir os visitantes, desfiles de folclore, bandas filarmónicas, marchas populares e a tourada à corda. Todos os dias serão de entrada gratuita.