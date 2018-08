Um camionista português está envolvido num acidente que provocou dois mortos e quatros feridos, esta quinta-feira, em Burgos, Espanha. O condutor do camião invadiu a faixa do sentido contrário e chocou de frente com dois carros e uma mota.

Segundo o jornal Burgos Conecta, o condutor português, que seguia alcoolizado – segundo informações da Guarda Civil à agência Eurpapress –, foi transportado para o Hospital Universitário de Burgos em estado grave.

As vítimas mortais era um homem de 26 anos e uma mulher de 22 que seguiam no carro que embateu de frente com o camião. Os tripulantes do carro que vinha a seguir foram projetados para fora da estrada e o motociclista conseguiu evitar o embate, acabando por cair. Os feridos são todos do sexo masculino, entre os 18 e os 58 anos, e foram assistidos no local pelas ambulâncias de suporte Básico de Vida.